Путин поддержал призыв к странам ООН принять закон о защите чувств верующих

https://static.news.ru/photo/f75ff500-1eac-11eb-ad09-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин с представителями религиозных объединений Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим предложением идею призвать на площадке ООН другие страны принять закон о защите чувств верующих.

По его словам, данную инициативу необходимо продумать.

Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме, — отметил он во время встречи с представителями религиозных конфессий.

Глава государства пообещал поручить МИД РФ проработать эту тему. При этом он подчеркнул, что предложения России «далеко не всегда проходят» на международных площадках, однако некоторые «действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию» со стороны членов ООН, передаёт ТАСС.

Идею озвучил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, который напомнил, что на территории РФ действует закон, запрещающий оскорблять чувства верующих.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин в формате видеоконференции провёл встречу с представителями религиозных конфессий. Он коснулся темы межконфессиональных конфликтов. Он привёл в пример события в других странах, когда разного рода провокаторы, прикрываясь свободой слова, оскорбляют чувства верующих, а также тех, кто использует это, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Путин призвал делать всё возможное, чтобы исключить подобное в России.