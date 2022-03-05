Путин поддержал отказ от уголовного наказания за экономические преступления

Президент России Владимир Путин поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно в тех случаях, когда наказуемый возместил ущерб. Путин также подчеркнул, что все пособия в РФ проиндексируют согласно положению, пишет информационное агентство ПРАЙМ.

По словам президента, кабмин России в данный момент занимается проработкой расширенных мер для поддержания бизнеса. Путин также заявил, что выходом из текущей ситуации может быть максимальная экономическая свобода предпринимательского сектора.

Правительство работает над расширением этих мер поддержки, это в том числе касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность, — сказал Путин.

Ранее на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний президент России сравнил ввод санкций со стороны Запада против РФ с объявлением войны. Он отметил, что РФ не может пройти мимо реальных угроз своей безопасности.

24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.

Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и ввёл «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских олигархов и депутатов Госдумы.