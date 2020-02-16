https://static.news.ru/photo/66300632-50b3-11ea-9a87-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям зимнего образовательного кампуса «Молодёжка ОНФ» в Крыму.

По его словам, этот перспективный проект вновь собрал на полуострове впечатляющее количество участников, а также стал авторитетной площадкой для вовлечения молодёжи в решение задач по социально-экономическому развитию регионов страны.

России нужны энергичные, творческие, увлечённые люди, умеющие ставить большие цели и добиваться намеченных результатов, — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что богатая программа форума позволяет студентам обмениваться друг с другом интересными инициативами и опытом в их реализации.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что идеи «расселить» вузы из Москвы и Санкт-Петербурга неприемлемы. При этом российский лидер признал, что концентрация высших учебных заведений в этих городах слишком высокая.