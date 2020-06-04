Путин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/0d31bb9c-a654-11ea-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин констатировал позитивную динамику в противодействии распространению коронавируса. Вместе с тем он указал на необходимость тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе и «незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию».

Свою позицию глава государства озвучил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается, — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил сложную динамику с распространением COVID-19 в Забайкальском крае. Он призвал «максимально быстро помочь региону» в сфере здравоохранения и поручил министру обороны Сергею Шойгу развернуть в регионе военный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее, как писал NEWS.ru, об улучшении ситуации с коронавирусом в России заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.