Путин оценил идею Жириновского отправлять осуждённых в ссылку в Сибирь
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
17:40, 25 сентября 2021
Владимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с руководством партий Госдумы VIII созыва отверг предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отправлять заключённых в ссылку в Сибирь. По словам главы государства, обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки — это не метод властей. Встреча транслируется на телеканале «Россия 24».
Лидер ЛДПР сказал, что его партия поддерживает идею главы Минобороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири, но при этом задался вопросом, откуда взять людей для этих новых городов. По его словам, ЛДПР предлагает восстановить такое понятие, как ссылка.
Вот футболисты недавно подрались, Павел Мамаев с Александром Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь. Там и футбол можно было бы поднять. Сибирь со времён декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счёт ссыльных,— отметил Жириновский.
В ответ Путин возразил, что эта мера не будет работать, так как она слишком жёсткая.
Вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это не будет работать как минимум. Это жёстко чрезмерно,— сказал глава государства.
При этом лидер ЛДПР заявил, что всё равно нужно попробовать. По его мнению, тех, кто сегодня бунтовал на Пушкинской площади, нужно посадить в вагон и отправить до Магадана. Больше они бунтовать не будут, считает он.
Ранее Путин на онлайн-встрече с руководством партий Госдумы VIII созыва поставил им ряд задач. По его словам, нужно снизить уровень бедности в стране до минимального, повысить уровень здравоохранения и образования.
Ранее в Кремле назвали инициативу Шойгу о новых городах в Сибири «очень важной». Развитие страны требует появления новых центров, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.