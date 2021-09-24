Путин оценил идею Жириновского отправлять осуждённых в ссылку в Сибирь

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с руководством партий Госдумы VIII созыва отверг предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отправлять заключённых в ссылку в Сибирь. По словам главы государства, обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки — это не метод властей. Встреча транслируется на телеканале «Россия 24».

Лидер ЛДПР сказал, что его партия поддерживает идею главы Минобороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири, но при этом задался вопросом, откуда взять людей для этих новых городов. По его словам, ЛДПР предлагает восстановить такое понятие, как ссылка.

Вот футболисты недавно подрались, Павел Мамаев с Александром Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь. Там и футбол можно было бы поднять. Сибирь со времён декабристов развивалась духовно и интеллектуально за счёт ссыльных, — отметил Жириновский.

В ответ Путин возразил, что эта мера не будет работать, так как она слишком жёсткая.

Вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это не будет работать как минимум. Это жёстко чрезмерно, — сказал глава государства.

При этом лидер ЛДПР заявил, что всё равно нужно попробовать. По его мнению, тех, кто сегодня бунтовал на Пушкинской площади, нужно посадить в вагон и отправить до Магадана. Больше они бунтовать не будут, считает он.

Ранее Путин на онлайн-встрече с руководством партий Госдумы VIII созыва поставил им ряд задач. По его словам, нужно снизить уровень бедности в стране до минимального, повысить уровень здравоохранения и образования.

Ранее в Кремле назвали инициативу Шойгу о новых городах в Сибири «очень важной». Развитие страны требует появления новых центров, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.