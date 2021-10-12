Путин объявил о втором форуме по сохранению популяции тигра

Второй международный форум по сохранению популяции тигра состоится осенью 2022 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, сообщается на сайте Кремля.

<...> хочу привлечь внимание к тому, что в сентябре 2022 года планируем провести Второй международный форум по сохранению популяции тигра. Эта встреча пройдёт в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Рассчитываем на участие представителей всех стран ареала этих редких хищников, — сказал Путин.

В первый раз форум по сохранению популяции тигра прошёл в 2010 году в Санкт-Петербурге. По инициативе президента в России открыт центр по защите популяции хищника «Амурский тигр».

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил Владимиру Путину о планах властей республики восстановить популяцию туранских тигров, вымерших в XX веке. В ходе дискуссии главы государств коснулись вопроса о размерах тигров, и российский лидер отметил, что самые крупные хищники обитают на Дальнем Востоке.