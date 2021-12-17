Путин объяснил, почему не пользуется Интернетом

Президент России Владимир Путин заявил, что не пользуется сетью Интернет из-за нехватки времени. Об этом он сказал в ходе юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, передаёт РИА Новости.

Да мне некогда туда заглянуть, — цитирует его агентство.

Таким образом Путин отреагировал на предложение зайти в Интернет, чтобы убедиться в наличии проблем в системе саморегулирования в строительной отрасли.

Ранее Путин заявил о необходимости избавиться от барьеров на пути развития технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что ИИ стал частью нашей жизни — сегодня это «точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей».

Ранее Путин неожиданно появился в популярной видеоигре Half-Life 2. В коротком ролике, который сделали сами геймеры и выложили в Сеть, глава России предстаёт в самых известных своих образах — на рыбалке, при купании в реке и при прогулке верхом.