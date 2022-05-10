Путин обсудит ситуацию с лесными пожарами с представителями регионов

Фото Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Президент России Владимир Путин проведёт во вторник в режиме видеоконференции совещание, посвящённое ситуации с пожарами в ряде регионов страны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Отмечается, что с докладами выступят врио главы МЧС Александр Чуприян, губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, а также губернаторы Омской и Курганской областей Александр Бурков и Вадим Шумков. В настоящее время в 49 регионах действует особый противопожарный режим.

В населённых пунктах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской областей общая площадь пожаров составила более 65 тысяч квадратных метров. Сильнее других пострадал Красноярский край, где в 60 населённых пунктах огонь уничтожил более 800 строений, в том числе свыше 500 домов.

Обстановка с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе ухудшилась из-за праздничных дней, заявил ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян во время совещания в Красноярске. По его словам, одновременно в течение суток 8 мая произошло 273 пожара, на которые среагировали местные гарнизоны.

Масштабные пожары охватили несколько российских регионов. В частности, от огня в Красноярском крае пострадали 60 населённых пунктов и два садоводческих товарищества. В результате пожаров уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.