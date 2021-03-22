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Путин обсудит с фармкомпаниями наращивание производства вакцин от COVID-19

13:20, 22 марта 2021 10

Президент РФ Владимир Путин встретится с фармпроизводителями, чтобы обсудить наращивание производства вакцин от коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие состоится в понедельник, 22 марта.

Сегодня главное — президент будет заниматься вопросам наращивания производства вакцин для массовой вакцинации россиян, будет соответствующее совещание, — рассказал Песков.

Он уточнил, что Путин пообщается с фармпроизводителями в режиме видеосвязи, находясь в Ново-Огарёво.

Помимо этого, в первой половине дня у главы государства запланирован международный разговор, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на 22 марта не запланирован. Американская сторона пока не проявила инициативу в подготовке диалога. Первый день новой недели как один из возможных вариантов для дискуссии глав государств в прямом эфире предлагал Путин.

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