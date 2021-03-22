Путин обсудит с фармкомпаниями наращивание производства вакцин от COVID-19

Кремль не намерен запрашивать проведение проверки после публикации «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля на вопрос журналистов, известно ли администрации президента о проверках правоохранителей по следам информации издания, ответил, что ему ничего не известно. Нет. Мне не известно о каких-то результатах. И...