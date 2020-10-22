Путин: общественный запрос в РФ пытаются подменить интересом внешних сил

Фото: kremlin.ru

Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом для больных сейчас есть койки и подготовлены средства диагностики COVID-19.

Ситуация [с COVID-19] в целом в мире крайне сложная. Безусловно, напряжённая и в Российской Федерации. <...> Мы выходим на другой уровень реагирования: сегодня готовы койки, сегодня готовы средства диагностирования заболевания,...