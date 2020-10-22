Путин: общественный запрос в РФ пытаются подменить интересом внешних сил

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что общественный запрос в стране иногда пытаются подменить интересами узкой группы людей.
Политик задался вопросом, чей голос должно услышать государство. Путин отметил, что зачастую сложно отличить «голос народа» от «закулисных нашёптываний» или «шумных криков».
Приходится сталкиваться подчас с тем, что подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то, прямо скажем, и внешних сил, — цитирует главу государства РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Путин в ходе заседания дискуссионного клуба допустил, что институт государства в будущем может исчезнуть, сменившись другими формами организации людей. Президент при этом выразил уверенность в том, что в настоящее время роль и значение государства важны. Политик подчеркнул, что сила государства не в тотальном контроле и мощи армии, а в доверии граждан.