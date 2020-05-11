Путин: необходимо восстановить работу базовых предприятий с 12 мая

https://static.news.ru/photo/fce87a38-938d-11ea-96b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с COVID-19 в стране заявил о необходимости создания условий для восстановления работы базовых предприятий с 12 мая.

В частности, это касается предприятий в сфере промышленности, строительства, сельскохозяйственных работ, связи, энергетики, добычи ископаемых.

По словам Путина, в данных отраслях работает большое количество людей. Работа таких предприятий может быть начата с соблюдением всех санитарных норм.

Также президент отметил, что главы регионов могут запретить такие работу при несоблюдении требований, однако зарплата у работников сохранится.

Как ранее писал NEWS.ru, в России сохраняется опасность эпидемии, заявил президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, нельзя допустить отката и второй волны коронавируса. С 12 мая единый период нерабочих дней завершается.