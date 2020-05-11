Путин: необходимо восстановить работу базовых предприятий с 12 мая

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по ситуации с COVID-19 в стране заявил о необходимости создания условий для восстановления работы базовых предприятий с 12 мая.
В частности, это касается предприятий в сфере промышленности, строительства, сельскохозяйственных работ, связи, энергетики, добычи ископаемых.
По словам Путина, в данных отраслях работает большое количество людей. Работа таких предприятий может быть начата с соблюдением всех санитарных норм.
Также президент отметил, что главы регионов могут запретить такие работу при несоблюдении требований, однако зарплата у работников сохранится.
Как ранее писал NEWS.ru, в России сохраняется опасность эпидемии, заявил президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, нельзя допустить отката и второй волны коронавируса. С 12 мая единый период нерабочих дней завершается.
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