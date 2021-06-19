Путин не исключил ввода рекордного объёма жилья в 2021 году

https://static.news.ru/photo/245d1304-d112-11eb-be70-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекорд по объёму ввода жилья в эксплуатацию может быть установлен в России в 2021 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России».

Трансляцию съезда в субботу, 19 июня, ведёт телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, в 2020 году в эксплуатацию было введено 82 млн квадратных метров жилья. Создан весомый задел для наращивания объёмов строительства.

Только вчера разговаривал с коллегами из правительства, мы можем выйти на рекордный объем ввода жилья в этом году, — сообщил президент.

Он подчеркнул, что увеличение предложения на жилищном рынке может стать важным фактором для стабилизации цен и повышения доступности жилья.

Глава государства добавил, что за пять месяцев текущего года было запущено почти 15 млн квадратных метров нового жилья, что больше показателей прошлого года на 70-80%. Путин считает, что это свидетельствует о восстановлении отрасли и демонстрации устойчивой динамики развития.

Также на съезде «Единой России» российский лидер предложил ввести льготы для семей с двумя и более детьми при смене жилья. Их могут освободить от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки новой. Путин подчеркнул, что при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог и эта сумма может быть значительной для многодетной семьи.