Путин не исключил ввода рекордного объёма жилья в 2021 году

Рекорд по объёму ввода жилья в эксплуатацию может быть установлен в России в 2021 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России».
Трансляцию съезда в субботу, 19 июня,
По словам главы государства, в 2020 году в эксплуатацию было введено 82 млн квадратных метров жилья. Создан весомый задел для наращивания объёмов строительства.
Только вчера разговаривал с коллегами из правительства, мы можем выйти на рекордный объем ввода жилья в этом году, — сообщил президент.
Он подчеркнул, что увеличение предложения на жилищном рынке может стать важным фактором для стабилизации цен и повышения доступности жилья.
Глава государства добавил, что за пять месяцев текущего года было запущено почти 15 млн квадратных метров нового жилья, что больше показателей прошлого года на 70-80%. Путин считает, что это свидетельствует о восстановлении отрасли и демонстрации устойчивой динамики развития.
Также на съезде «Единой России» российский лидер предложил ввести льготы для семей с двумя и более детьми при смене жилья. Их могут освободить от подоходного налога при продаже квартиры в случае покупки новой. Путин подчеркнул, что при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог и эта сумма может быть значительной для многодетной семьи.