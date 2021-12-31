Путин назвал главной целью властей повышение благосостояния граждан

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем крепкого здоровья в 2022 году. А к нему, как считает глава государства, уже приложатся успехи в разных областях. Он во время традиционного новогоднего обращения сначала для жителей Камчатки в эфире ТВ добавил, что основной целью властей является увеличение благосостояния жителей страны.

Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» — сказал российский лидер.

Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение.

Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле, — заявил глава государства.

Он также пожелал, чтобы в каждом доме было как можно больше радостных событий, чтобы в России как можно чаще появлялись новые семьи, рождались дети. Путин добавил, что только повышение благосостояния и качества жизни людей позволит сделать Россию ещё более сильным государством.

Ранее Путин поздравил с Новым годом жителей Дальнего Востока. В своём обращении глава государства отдельно поздравил всех, кто встречает наступающий год на «боевом посту»: медиков, военных и правоохранителей.

2022-й год наступил на Чукотке и Камчатке в 15:00 по московскому времени. Жители этих регионов первыми услышали поздравление президента. В новогоднем обращении Путин традиционно подвёл итоги уходящего года. Он также высказал слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. По его словам, в уходящем году россияне столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в этих жёстких условиях и решать сложные задачи.