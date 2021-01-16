Путин наградил орденом Александра Невского бывшего посла СССР в Шри-Ланке

https://static.news.ru/photo/07fa5560-58b2-11eb-b0cd-fa163e074e61_660.jpg Рафик Нишанов Фото: Машков Юрий/ТАСС

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского советского и узбекского дипломата Рафика Нишанова.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе отмечается, что Нишанов заслужил награду за «большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».

Дипломат родился в 1926 году в Газалкенте (тогда — Казахская АССР, сейчас — Ташкентский вилоят Узбекистана). Окончил Ташкентский вечерний педагогический институт по специальности «учитель истории». В период с 1970 по 1978 год Нишанов работал чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в Шри-Ланке и Мальдивской Республике. Нынешний глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров начинал свою дипломатическую карьеру помощником Нишанова в Шри-Ланке. С 9 декабря 198-го по 9 апреля 1988 года Нишанов был председателем президиума Верховного совета Узбекской ССР.

В октябре 2020 года орденом Александра Невского были награждены глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и главный врач станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, передавал NEWS.ru. Их представили к награде за «заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией» и «самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».