https://static.news.ru/photo/93642ad2-4ef3-11ea-b747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал увековечить имя экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства предложил вариант об установлении мемориальной доски на доме, где жил бывший градоначальник. Кроме того, имя Лужкова может быть присвоено столичному вузу.

Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Юрий Лужков, о присвоении имени Юрия Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Московский городской университет управления правительства Москвы», — говорится в документе.

Лужков умер в одной из клиник немецкого Мюнхена в возрасте 83 лет. Смерть наступила во время плановой операции по «чистке» сосудов. Причиной стал послеоперационный анафилактический шок. Кончина политика стала для близких полной неожиданностью, об этом сообщил брат его супруги, бизнесмен Виктор Батурин. Ещё за несколько дней до смерти Лужков хорошо себя чувствовал и прекрасно выглядел.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год. Осенью 2010-го он был уволен с поста Дмитрием Медведевым из-за «утраты доверия».

Ранее, как писал NEWS.ru, Союз друзей Болгарии направил Владимиру Путину письмо, в котором просит присвоить имя Лужкова основанному им под Варной санаторию. Это оздоровительный комплекс «Камчия» на черноморском побережье.