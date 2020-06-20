Путин: эпидемия коронавируса в России отступает

Президент России Владмир Путин в преддверии Дня медика провёл в онлайн-формате встречу с медицинскими работниками.
Приветственная речь главы государства
Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, — подчеркнул российский лидер.
В России к 20 июня выявлено 576 952 случая коронавирусной инфекции, 8002 больных скончались, 334 592 — выздоровели.
Как писал NEWS.ru, президент назвал российские препараты, применяемые при лечении COVID-19, самыми лучшими.
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