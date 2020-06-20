Путин: эпидемия коронавируса в России отступает

https://static.news.ru/photo/39575b20-b2eb-11ea-ab1e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владмир Путин в преддверии Дня медика провёл в онлайн-формате встречу с медицинскими работниками.

Приветственная речь главы государства опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции российские медики сделали всё, что могли, «и даже больше», добившись при этом главного — минимальных потерь среди населения. Путин выразил соболезнования родным и близким тех медработников, которые, спасая людей, сами стали жертвами инфекции.

Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, — подчеркнул российский лидер.

В России к 20 июня выявлено 576 952 случая коронавирусной инфекции, 8002 больных скончались, 334 592 — выздоровели.

Как писал NEWS.ru, президент назвал российские препараты, применяемые при лечении COVID-19, самыми лучшими.