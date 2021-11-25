Путин отдал поручения по спасению шахтёров в Кузбассе

Президент России Владимир Путин отдал распоряжения по проведению спасательной операции на шахте «Листвяжная» в городе Белово в Кузбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь на место происшествия. Он также выразил надежду, что людей, оставшихся под землёй, удастся спасти, передаёт РИА Новости.

Президент уже получил доклад от губернатора Сергея Цивилёва. Также президент говорил по телефону с руководителем МЧС Александром Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ, — сказал Песков.

На месте ЧП Цивилёв и Чуприян должны будут организовать процесс оказания всей необходимой помощи пострадавшим и «предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции».

Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших шахтёров.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:07. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек, началась экстренная эвакуация.

По последним данным, количество горняков, эвакуированных из шахты, возросло с 237 до 239. Ранее сообщалось о девяти погибших. Работы по поиску шахтёров продолжаются.