Путин: c нуля развёрнуто массовое производство лекарственных препаратов

https://static.news.ru/photo/ddcf2d2c-8960-11ea-b5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские специалисты разрабатывают лекарство от коронавируса. Массовое производство развёрнуто с нуля.

С нуля развёрнуто массовое производство лекарственных препаратов, — отметил российский лидер на совещании с главами регионов по ситуации с COVID-19.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что до окончания пандемии коронавируса ещё далеко. Ввиду этого он призвал страны не терять бдительность.