Путин будет наблюдать за парадом Победы с трибуны

https://static.news.ru/photo/b45c81a0-a333-11ea-a53c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о том, будет ли проходить парад в «максимально обычном режиме».

Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств, — сказал он.

При этом пресс-секретарь добавил, что порядок размещения людей на трибуне ещё предстоит уточнить. Он также выразил надежду, что к моменту проведения парада «от этого режима практически ничего не останется».

Ранее NEWS.ru писал о том, что ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены к 24 июня, когда в стране пройдёт парад Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.