Путин будет наблюдать за парадом Победы с трибуны

Президент РФ Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне.
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Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств, — сказал он.
При этом пресс-секретарь добавил, что порядок размещения людей на трибуне ещё предстоит уточнить. Он также выразил надежду, что к моменту проведения парада «от этого режима практически ничего не останется».
Ранее NEWS.ru писал о том, что ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены к 24 июня, когда в стране пройдёт парад Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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