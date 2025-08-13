Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 16:02

Пусть работает духовка! Эта запеканка покорит вкусом и легкостью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим ароматную запеканку с курицей — сытное блюдо без лишних хлопот! Эта запеканка — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется быстро и вкусно накормить семью. Нежная курица, овощи и сырная корочка создают аппетитное сочетание, от которого трудно отказаться.

Нарежьте 500 г куриного филе кубиками и обжарьте на растительном масле до легкой румяности. Добавьте 1 нарезанную луковицу и 1 морковь, натертую на крупной терке. Готовьте вместе еще 5 минут. В миске соедините 200 г отварного риса, 2 яйца, 100 мл сливок или молока, щепотку соли и немного черного перца. При желании добавьте 1 ч. л. горчицы для пикантности. Переложите курицу с овощами в форму, распределите сверху рисовую смесь. Посыпьте 150 г тертого сыра. Запекайте в духовке при 180 °C 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной, зеленью или свежими овощами.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
курица
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состоялась встреча главы МО с военкорами, работающими в зоне СВО
В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp
Стало известно, стоит ли ждать мгновенной блокировки звонков в мессенджерах
Для готовивших теракты в России украинских диверсантов запросили 30 лет
Легкоатлетка Кнороз обвинила главу World Athletics в ненависти к русским
Сексолог посоветовал технику, которая разнообразит интимную жизнь
Спортивного комментатора сочли достойным кандидатом в президенты
Трамп обрушился с критикой на СМИ за попытки сорвать встречу с Путиным
Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный
Прокурор запросил для Варламова восемь лет колонии
Экс-жена Краско рассказала, смог ли актер помириться с дочерью Галиной
«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане
Немецкие дети приехали в гости к русской бабушке и не захотели возвращаться
Теракт вместо саммита на Аляске: у Путина и Трампа есть ответ на провокацию
«Ничего не хотел»: экс-жена Краско рассказала о последних днях актера
Раскрыты требования Украины перед саммитом на Аляске
В Госдуме предупредили Прибалтику об ответных мерах в случае провокаций
Солистка «Тату» раскрыла секрет популярности российской музыки в мире
Тысячи мигрантов устроили шествие, напугав Красноярск: что случилось
Роскомнадзор принял решение по звонкам через Telegram и WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.