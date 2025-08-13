Пусть работает духовка! Эта запеканка покорит вкусом и легкостью

Готовим ароматную запеканку с курицей — сытное блюдо без лишних хлопот! Эта запеканка — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется быстро и вкусно накормить семью. Нежная курица, овощи и сырная корочка создают аппетитное сочетание, от которого трудно отказаться.

Нарежьте 500 г куриного филе кубиками и обжарьте на растительном масле до легкой румяности. Добавьте 1 нарезанную луковицу и 1 морковь, натертую на крупной терке. Готовьте вместе еще 5 минут. В миске соедините 200 г отварного риса, 2 яйца, 100 мл сливок или молока, щепотку соли и немного черного перца. При желании добавьте 1 ч. л. горчицы для пикантности. Переложите курицу с овощами в форму, распределите сверху рисовую смесь. Посыпьте 150 г тертого сыра. Запекайте в духовке при 180 °C 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной, зеленью или свежими овощами.

