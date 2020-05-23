Пушков ответил США на реплику о «кинжале в сердце Европы»

https://static.news.ru/photo/7a06689c-9df0-11ea-9fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США стоит воздержаться от упреков в адрес РФ из-за вооружений в Калининградский области, так как речь идёт о суверенной российской территории.

Не американцам, направляющим военные корабли то в Чёрное, то в Балтийское, то в Баренцево моря, находящиеся в тысячах миль от США, имеющим 150 ядерных бомб и 60 тысяч военных на базах в Европе, что-то там вообще говорить о Калининграде, — написал Пушков в Twitter.

Ранее советник президента США Роберт О'Брайен в интервью, основной темой которого был выход Вашингтона из Договора по открытому небу, заявил, что Россия могла бы сделать Калининградскую область туристическим хабом, но вместе этого власти РФ превратили регион в «закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями». О'Брайен назвал Калининград кинжалом в сердце Европы.

Как писал NEWS.ru, советнику президента США заочно ответил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона предположил, что в Соединённых Штатах завидуют немцам и полякам, которые могут посещают Калининград как туристы.