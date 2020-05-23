В Калининграде ответили Вашингтону на заявление о «кинжале в сердце Европы»

https://static.news.ru/photo/f22c6500-9db5-11ea-9891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заочно ответил советнику президента США Роберту О'Брайену, назвавшему самый западный регион России «кинжалом в сердце Европы». Губернатор заявил, что слова американца были неподготовленными, а суждения — поверхностными.

В беседе с РБК Алиханов предположил , что в США недовольны введением в России электронных виз в 2018 году, после чего в Калининградской области был отмечен наплыв туристов из Польши и Германии, но не было американцев.

Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости, — сказал губернатор.

Как писал NEWS.ru, высказывание О'Брайена прозвучало в рамках интервью, основной темой которого был выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Советник президента США заявил, что Россия могла бы сделать Калининградскую область туристическим хабом, но вместе этого власти РФ превратили регион в «закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями».