В Калининграде ответили Вашингтону на заявление о «кинжале в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заочно ответил советнику президента США Роберту О'Брайену, назвавшему самый западный регион России «кинжалом в сердце Европы». Губернатор заявил, что слова американца были неподготовленными, а суждения — поверхностными.
В беседе с РБК Алиханов
Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости, — сказал губернатор.
Как писал NEWS.ru, высказывание О'Брайена прозвучало в рамках интервью, основной темой которого был выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Советник президента США заявил, что Россия могла бы сделать Калининградскую область туристическим хабом, но вместе этого власти РФ превратили регион в «закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен