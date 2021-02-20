Пушков дал прогноз реакции пользователей на обновление WhatsApp

https://static.news.ru/photo/a87cd9ce-3e26-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Пользователи мессенджера WhatsApp, не согласные с обновлением месенджера, найдут альтернативу приложению. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пшков.

На своей странице в Twitter Пушков напомнил , что WhatsApp угрожает с 15 удалить всех пользователей, которые не примут его новые правила.

В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста, — полагает сенатор.

Условия использования мессенджера WhatsApp изменил в начале января. Теперь он предусматривает обязательную передачу данных пользователей в рекламную систему Facebook для анализа персональных привычек и вкусов. В ответ пользователи по всему миру стали активно отказываться от мессенджера.

При этом мессенджер решил отложить внедрение обновления соглашения до 15 мая, дабы пользователи ознакомились с обновлениями и смогли их обдумать и принять.