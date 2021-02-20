Пушков дал прогноз реакции пользователей на обновление WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp, не согласные с обновлением месенджера, найдут альтернативу приложению. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пшков.
На своей странице в Twitter Пушков
В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста, — полагает сенатор.
Условия использования мессенджера WhatsApp
При этом мессенджер решил отложить внедрение обновления соглашения до 15 мая, дабы пользователи ознакомились с обновлениями и смогли их обдумать и принять.