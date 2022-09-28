Пульмонолог назвал лучший способ профилактики простуды Пульмонолог Абакумов назвал сквозное проветривание лучшим способом профилактики простуды

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Лучшей профилактикой ОРВИ или COVID-19 является сквозное проветривание, поэтому лучше открыть не только окно, но и дверь с противоположной стороны. Тогда воздух в помещении (квартире или офисе) обновится, рассказал NEWS.ru врач-пульмонолог Олег Абакумов. По его словам, коронавирусом можно заразиться без прямого контакта — он передается аэрозольным путем, так как очень мелкие частички витают в воздухе.

Так, гости соседних комнат отеля в Новой Зеландии инфицировали друг друга, ни разу при этом не контактировав. Плюс возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем под открытым небом. Это не я придумал, а исследования. Одно из них — в Нидерландах — показало, что хорьки передали друг другу инфекцию через систему вентиляции, причем попадание капель и брызг было исключено с помощью изгибающихся труб, — рассказал эксперт.

Медик подчеркнул, что не проветривать помещение и «отрубить вентиляцию» в офисе — значит нажить себе проблемы и риски заражения.

Абакумов ранее рассказал NEWS.ru, что все формы употребления никотина вредят здоровью. По его словам, люди могут сколько угодно заниматься самообманом, однако электронные сигареты — это шаг не в будущее, а навстречу раку, ведь кальяны, вейпы и айкосы — это «черти из одной табакерки». По словам медика, ясно точно только одно: от сигарет лучше отказаться, а переход на «электронки» не даст «кубики пресса на легких и карьерный рост».

Ранее пульмонолог Сергей Бабак назвал правильный способ бросить курить. Он призвал разделять понятие «вредная привычка» и «зависимость», так как в первом случае человек способен самостоятельно отказаться от курения, а во втором ему потребуется помощь специалистов.