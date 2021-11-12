Психотерапевт рассказала, каких детей чаще всего травят в Интернете

Чаще всего жертвами травли в Интернете становятся дети, родители которых позволяют себе вести себя агрессивно или, наоборот, не могут постоять за себя, рассказала «Газете.Ru» психотерапевт Анна Чернигова. По её словам, определить, травят ли ребёнка в Интернете, можно по следующим признакам: он становится замкнутым, нервозным, перестаёт хотеть ходить в школу и видеться с одноклассниками.

Чаще всего в такие ситуации попадают дети, которые имеют слабые собственные эмоциональные границы, у которых не выстроен нормальный контакт со здоровой агрессией. Как правило, это дети из семей, где родители позволяют себе агрессивное поведение, или, наоборот, где родители не способны защитить свои границы, — пояснила эксперт.

По её словам, определить, травят ли ребёнка в Интернете можно по следующим признакам: он становится замкнутым, нервозным, перестаёт хотеть ходить в школу и видеться с одноклассниками. При этом, подчеркнула психотерапевт, родителям важно показать детям, что те могут довериться им и рассказать о своей проблеме.

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