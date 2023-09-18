Психотерапевт раскрыл, как отличить депрессию от осенней хандры Психотерапевт Заников назвал тремор глаз и губ признаком депрессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью у многих людей ухудшаются настроение и самочувствие, но важно не перепутать хандру с клинической депрессией, рассказал психотерапевт Тамерлан Заников. В разговоре с «Радио 1» специалист назвал тремор одним из признаков депрессии. По его словам, в таком состоянии у человека могут подрагивать глаза или губы. Перед этим может возникнуть апатия или невроз.

Как уточнил специалист, депрессию от хандры также отличает полное нежелание что-либо делать. При простом ухудшении настроения на фоне непогоды человек еще может реагировать на внешние факторы, ему продолжают нравиться прежние увлечения, могут радовать подарки, близкие люди или работа. При депрессии даже встать с постели становится трудно.

Еще одним признаком депрессии психотерапевт называет частичную или полную потерю аппетита. Кроме того, человека могут преследовать навязчивые мысли, от которых невозможно избавиться. Также на наличие депрессии могут указывать проблемы со сном.

Диетолог Оксана Михалева ранее предупредила, что в осенний период легко набрать лишний вес, это связано со снижением физической активности и хандрой на фоне сокращения светового дня. По ее словам, многие начинают есть больше высококалорийной пищи, чтобы поднять настроение.