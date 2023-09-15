Врач раскрыла, почему осенью набирают лишний вес Врач Михалева объяснила набор лишнего веса осенью хандрой

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В осенний период легко набрать лишний вес, это связано со снижением физической активности и хандрой на фоне сокращения светового дня, пояснила врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что многие люди начинают есть больше высококалорийной пищи, богатой жирами и простыми углеводами, чтобы поднять настроение.

Употребление таких продуктов в питании повышает выработку нейромедиаторов, которые повышают настроение и вызывают чувство удовольствия. Но, к сожалению, эти продукты питания приводят к набору жировой массы тела в связи с высокой их калорийностью, — пояснила диетолог.

По словам врача, у некоторых людей осенью из-за снижения серотонина может возникнуть не только апатия, но и сезонная депрессия. Михалева посоветовала перебарывать себя и как можно чаще выходить на прогулки, а также следить за питанием. Специалист напомнила, что, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослому человеку в день нужно проходить не менее 10 тысяч шагов.

Эндокринолог отметила, что питание осенью должно быть сбалансированным. Следует отдавать предпочтение высокобелковым продуктам — нежирному мясу, рыбе, цельным злакам, бобовым, цельнозерновым крупам, несладким молочным продуктам. Стоит отказаться от фастфуда, мясной гастрономии и газированных напитков.

Десерты можно, но в ограниченном количестве. Если вы склонны к сезонной депрессии, важно стараться выбрать другие способы справляться с ней. Есть высококалорийную пищу не самый лучший вариант, — заключила Михалева.

Терапевт Евгения Кованжи ранее посоветовала наладить режим дня, чтобы не поддаться осенней хандре. Она посоветовала заняться скандинавской ходьбой — этот вид активности поможет насытить организм кислородом.