Терапевт рассказала, как спастись от осенней хандры Врач Кованжи посоветовала наладить режим дня, чтобы спастись от осенней хандры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо наладить режим дня, хорошо питаться и поддерживать форму, чтобы не поддаться осенней хандре, рассказала NEWS.ru терапевт Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Евгения Кованжи. Кроме того, следует чаще бывать на улице и насыщать организм кислородом, отметила врач.

Не забывать про физическую активность, растяжку, ЛФК или, например, северную ходьбу. Заниматься ею могут те, у кого нет артрита или артроза коленных или голеностопных суставов. Также эта нагрузка противопоказана людям с артрозом тазобедренных суставов. Боли в спине, остеохондроз, грыжи позвоночника не являются противопоказанием для скандинавской ходьбы, — объяснила терапевт.

По ее словам, этот вид аэробной нагрузки хорошо тренирует сосуды сердца и легких, предотвращая развитие гипертонической и ишемической болезней.

Кованжи отметила, что одежда во время занятий должна быть теплой, свободной и непромокаемой, подошва обуви — ребристой. По ее словам, обязательно в холодное время года нужно надеть термобелье и шапку.

Палки должны доходить вам до ребер, тогда нагрузка будет распределяться равномерно. В противном случае можно усугубить проблему. Чтобы работали мышцы, нужно отталкиваться от земли, как будто едете на лыжах, — отметила Кованжи.

Врач подчеркнула, что заниматься следует, начиная с пяти — восьми минут умеренной нагрузки, не менее трех раз в неделю.

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