Психотерапевт объяснила разницу между отцовской и материнской любовью Психотерапевт Крашкина: матери любят своих детей независимо от их поступков

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Разница между материнской и отцовской любовью заключается в том, что матери любят своих детей безоценочно, тогда как любовь отца зависит от поступков ребенка, рассказала РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, отцовская любовь стимулирует развитие ребенка, мотивирует его достигать чего-то в жизни. При этом эксперт отметила, что матери могут защищать даже те поступки своих детей, которые на самом деле являются неправильными.

Материнская любовь — любовь безоценочная, которая дает вот эту всемерную защиту ребенку, она действительно может защищать какие-то его неправильные поступки. <...> Отцовская любовь считается оценочной, благодаря которой ребенок развивается и хочет чего-то достигать в этой жизни, — рассказала Крашкина.

Психотерапевт уточнила, что если родитель воспитывает ребенка один, он совмещает в себе и отцовскую, и материнскую любовь.

Крашкина ранее рассказала, что при общении с ребёнком важно не переходить на детское поведение, потому что это способно стать причиной конфликтов в будущем. Эксперт подчеркнула, что в таком случае дети начинают воспринимать родителей как ровню себе, а не как взрослых. По ее словам, таким поведением считаются крики родителя на ребенка, так как именно дети в конфликтных ситуациях могут начать плакать и кричать.