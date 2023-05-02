Психотерапевт назвала нежелание иметь детей безответственностью Психотерапевт Генварская назвала нежелание иметь детей безответственностью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нежелание иметь детей является проявлением безответственности и признаком отсутствия жертвенности, считает врач-психотерапевт Диана Генварская. В разговоре с РИАМО специалист пояснила, что данная тенденция может привести к вымиранию человечества. По ее словам, на таких людях обычно заканчивается род.

Желание не иметь детей — это безответственность, это нежелание жертвовать собой, своими интересами. Это очень серьезный показатель того, что если в обществе такие настроения будут преобладать, то мы не выживем, — отметила психотерапевт.

По словам врача, нежелание воспроизводить потомство является тупиковым развитием. Генварская считает, что умение ставить в приоритет не свои потребности и проявление сострадания и самопожертвования дают возможность проявить себя в воспитании детей и продолжить род.

При этом врач считает, что основой для рождения детей должны служить отношения, в которых правильно выстроены роли между родителями. Так, женщина должна проявлять заботу, сострадание и создавать уют, в то время как мужчины должен быть защитником и лидером. По мнению Генварской, сейчас из-за гостевых браков и партнерства семьи часто распадаются.

Мужчина в это время, привыкший к партнерству, перестает быть защитником и добытчиком, и возникают перекосы, из-за которых рушатся отношения и впоследствии браки. Поэтому дети должны появляться уже в отношениях сложившихся, и тогда образуется семья, — заключила специалист.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая ранее поддержала выплаты прожившим в браке более 20 лет. По ее словам, в России не так много супругов, которые прожили вместе 25, 30, 35 или 50 лет. Парламентарий считает важным определиться с тем количеством лет, за которое полагается награда.