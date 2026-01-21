Психосоматолог дала важный совет женатым парам

Женатым парам крайне важно обниматься перед уходом на работу, заявила «Радио 1» психосоматолог Екатерина Тур. Она отметила, что такой ежедневный ритуал будет запускать целый каскад позитивных биохимических реакций.

Когда муж с женой всегда обнимаются перед уходом на работу, например, жизнь меняется. У вас тело будет по-другому реагировать на стресс. Появится ресурс для того, чтобы тяжелый рабочий день прожить чуть легче, чем обычно, и вечером останется больше сил, — подчеркнула Тур.

Она пояснила, что во время объятий мозг человека перестраивается. В частности, из-за этого снижается выработка кортизола — гормона стресса, а мозговая активность смещается в зоны, отвечающие за положительные эмоции. По словам специалиста, человек после объятий ощущает умиротворение и безопасность.

Ранее психолог Лилия Гладких заявила, что дефицит объятий повышает общий уровень стресса и снижает эмпатию. Впоследствии это может провоцировать всплески агрессии у человека и конфликты с близкими людьми.