21 января 2026 в 13:56

Психосоматолог дала важный совет женатым парам

Психосоматолог Тур посоветовала женатым парам обниматься перед уходом из дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Женатым парам крайне важно обниматься перед уходом на работу, заявила «Радио 1» психосоматолог Екатерина Тур. Она отметила, что такой ежедневный ритуал будет запускать целый каскад позитивных биохимических реакций.

Когда муж с женой всегда обнимаются перед уходом на работу, например, жизнь меняется. У вас тело будет по-другому реагировать на стресс. Появится ресурс для того, чтобы тяжелый рабочий день прожить чуть легче, чем обычно, и вечером останется больше сил, — подчеркнула Тур.

Она пояснила, что во время объятий мозг человека перестраивается. В частности, из-за этого снижается выработка кортизола — гормона стресса, а мозговая активность смещается в зоны, отвечающие за положительные эмоции. По словам специалиста, человек после объятий ощущает умиротворение и безопасность.

Ранее психолог Лилия Гладких заявила, что дефицит объятий повышает общий уровень стресса и снижает эмпатию. Впоследствии это может провоцировать всплески агрессии у человека и конфликты с близкими людьми.

