https://static.news.ru/photo/f844c708-2ba9-11ea-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент факультета психологии СПбГУ Наталья Искра рассказала о вреде запугивания детей отсутствием подарков Деда Мороза.

По её мнению, подарки необходимо дарить не только послушным и хорошим детям, но и «плохим». Она также отмечает, что хоть манипулирование символом праздника и позволяет заставить вести детей себя правильно, однако это работает только на коротком промежутке времени.

Дед Мороз должен приходить вне зависимости от поведения ребенка, и подарок тоже должен быть независим. Надо пробовать по-другому установить границы хорошего поведения, — цитируют психолога «Невские Новости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что к Деду Морозу можно будет добраться на ретро-поезде. Необычный состав запустили к станции Великий Устюг.