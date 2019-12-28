К Деду Морозу в Великий Устюг отправились ретро-поезда на паровозной тяге. Первый состав доставил 500 путешественников из Москвы.
В новогоднюю ночь на вотчине главного церемониймейстера праздника ждут около трёх тысяч гостей — не только из столицы, но и из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Тольятти и других городов.
Торжественное представление начнётся за час до Нового года,
Дед Мороз поздравит собравшихся сразу после президента России Владимира Путина. Потом будут песни и танцы, мастер-классы в избушках-теплушках и в кузнице, а также игровая программа. Праздник продлится до двух часов ночи.
Ранее, как писал NEWS.ru, Дед Мороз вызвался стать помощником президента Владимира Путина. Большой политике порою недостаёт сказочного волшебства, дал понять он.
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