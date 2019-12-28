https://static.news.ru/photo/2c662b3c-2b26-11ea-a048-fa163e074e61_660.jpg Фото: dom-dm.ru

К Деду Морозу в Великий Устюг отправились ретро-поезда на паровозной тяге. Первый состав доставил 500 путешественников из Москвы.

В новогоднюю ночь на вотчине главного церемониймейстера праздника ждут около трёх тысяч гостей — не только из столицы, но и из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Тольятти и других городов.

Торжественное представление начнётся за час до Нового года, передаёт ТАСС. На Аллее чудес гостей будут встречать Баба Яга, скоморохи и лесные жители. Пройдя испытания, участники празднования попадут к центральной сцене перед теремом Деда Мороза, где за полчаса до боя курантов начнётся театрализованное представление.

Дед Мороз поздравит собравшихся сразу после президента России Владимира Путина. Потом будут песни и танцы, мастер-классы в избушках-теплушках и в кузнице, а также игровая программа. Праздник продлится до двух часов ночи.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дед Мороз вызвался стать помощником президента Владимира Путина. Большой политике порою недостаёт сказочного волшебства, дал понять он.