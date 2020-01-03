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Психологи рекомендовали россиянам во время новогодних каникул чаще ходить в гости, причём отдельно друг от друга.

По словам специалистов, во время долгого совместного пребывания в замкнутом пространстве может возникнуть так называемый «новогодний синдром», когда могут ухудшиться отношения.

В замкнутом пространстве в одной и той же компании — это конечно 100% риск зубовного скрежета, это мы все уже знаем и эти жалобы даже никого не удивляют, — рассказала РИА Новости кандидат психологических наук, психолог Ольга Маховская.

По её словам, нужно заранее спланировать время так, чтобы во время отдыха были периоды, которые семья проводит вместе, и периоды, когда отдельно друг от друга.

Например, мама с дочкой идут на концерт, а папа с сыном на соревнования, а потом наоборот. И третий вариант — выделить время для себя, чтобы был баланс.

В новом году праздничные каникулы россиян продлятся с 1 до 8 января включительно. Нередко в это время человек злоупотребляет алкоголем, едой или слишком много спит. Ранее NEWS.ru писал, как использовать новогодние каникулы, чтобы отдохнуть с пользой.