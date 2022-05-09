Психолог заявил, что часть беженцев с Украины «закрываются от всех и вся» Психолог Агапов заявил, что у части беженцев с Украины на всю жизнь останутся «шрамы»

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Часть беженцев с Украины, прибывших в Россию, на фоне событий «закрываются от всех и вся», так как даже в РФ «мир пока кому-то кажется небезопасным», заявил NEWS.ru психолог Алексей Агапов. Эксперт добавил, что «ситуация сложнее» у тех, кто попал под обстрелы и «резко» бросил свои дома, даже если их жизни ничего не угрожало.

А для тех, кто был под огнём, кто видел смерть, кто потерял близких и сам был ранен, всё ещё сложнее. При этом у каждого человека своя психика, и все по-разному могут справляться в сложных ситуациях. Считаю, что все пострадавшие от этих событий находятся в стрессе и подавленном состоянии, но проявляется это по-разному. Кто-то способен принимать помощь, и таких большинство. Но кому-то весь мир пока кажется небезопасным, и они закрываются от всех и вся, — отметил Агапов.

Собеседник не исключил, что все, кому угрожала смертельная опасность на Украине на фоне событий последних двух с лишним месяцев, могли получить психологическую травму. Он добавил, что, несмотря на возможность «сгладить» последствия пережитого, у человека всё равно останутся «шрамы».

Из тех, кто не пострадал, но был в зоне боевых действий, по статистике обычно около четверти населения можно считать тяжёлыми случаями. Сила последствий не всегда проявляется сразу, но в итоге всё может усугубиться до серьёзных срывов здоровья и адекватности поведения. Из тех, кто обладает сильной психикой, некоторые порой справляются сами, но лучше всё же контролировать последствия со специалистом, — рассказал Агапов.

Тем временем французы, принявшие у себя украинских беженцев, спустя два месяца после начала военной спецоперации начинают чувствовать себя изнурёнными и разочарованными, пишет газета Le Figaro. По данным издания, в первую очередь это связано с тем, что государство никак не помогает гражданам, принявшим у себя вынужденных переселенцев, а с другой стороны, важную роль играет и поведение приезжих.

Ранее волонтёр из Латвии рассказала, что украинские беженцы, попадая в европейские страны, начинают вести себя по-хамски, требуя предоставлять им роскошные условия проживания. По словам девушки, украинцы также проворачивают хитрые схемы, чтобы оформить пособия в каждой из стран, через которые они едут.