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Если мысли о возвращении на работу после праздников вызывают депрессию, стоит задуматься о её смене. Такого мнения придерживается член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук Юлия Челышева.

По её словам, предстоящее возвращение на работу может стать одной из причин послепраздничной депрессии. Те, кому работа не приносит удовольствия, начинают ощущать дискомфорт примерно дня за три до окончания каникул, и к первому рабочему дню он достигает пика. В результате человек работает вяло и без всякого настроения.

Если подобное состояние имеет место не только после длительных праздников, но и обычных выходных, эксперт рекомендует сменить место работы.

Это, конечно, кардинальное решение, и спонтанно принять его очень сложно. Но иногда сделать это необходимо, — сказала психолог АГН «Москва».

В качестве более мягкого варианта она предложила попробовать поменять своё отношение к работе, найти в ней какие-либо преимущества.

Ранее NEWS.ru писал, что в период новогодних праздников люди часто впадают в депрессию и пытаются свести счёты с жизнью. Психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил это большим количеством свободного времени и склонностью подводить итоги, которые не всегда оказываются положительными.