Психолог рассказала, нужно ли говорить ребенку о нереальности Деда Мороза Психолог Исраелян: дети перестают верить в Деда Мороза примерно в возрасте 7–10 лет

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Психолог Татьяна Исраелян рассказала «Известиям», что дети перестают верить в Деда Мороза в возрасте 7–10 лет. Эксперт добавила, что если ребенок начал сомневаться в его существовании, следует дать ему возможность разобраться в этом вопросе самостоятельно. По её словам, дети начинают сомневаться в Деде Морозе по разным причинам, например, из-за неосторожности родителей, которые были пойманы за подкладыванием подарков под елку.

Если у ребенка возникают сомнения насчет реальности существования Деда Мороза, дайте ему возможность решить самостоятельно, есть ли он на самом деле или нет. Не стоит яро убеждать ребенка в реальности Деда Мороза или, наоборот, признавать, что вы обманывали ребенка, — сказала Исраелян.

Специалист добавила, что родителям не стоит переживать, что из-за веры в Деда Мороза ребенок может вырасти инфантильным. Она, наоборот, отметила, что вера в чудо помогает ребенку узнавать мир, формировать креативность, фантазию.

Детский психолог-сказкотерапевт Дарья Дугенцова ранее заявила, что наряжать ребенка на утренник в детский сад в костюм зайчика или снежинки нужно до тех пор, пока он сам просит об этом. Если ребенок хочет пойти на праздник в простой одежде, то нужно разрешить ему это. Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо заботиться о чувствах своего ребенка, а не судить по собственным детским воспоминаниям или бояться неодобрения со стороны других родителей.