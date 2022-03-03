Психолог рассказала, как защитить детей от травли из-за украинских событий

Защитить детей в школе от травли из-за украинских событий должны взрослые, это всегда их ответственность, заявила психолог и научный сотрудник МГППУ Анастасия Николаева «Газете.Ru». В первую очередь при таких случаях нужно обратиться к учителю или воспитателю, считает она.

Если ребёнка травят, это всегда ответственность взрослого — разрешить этот конфликт. Если родители это замечают, они идут к воспитателю или учителю. Дальше важно понимать, насколько этот учитель (или воспитатель) — авторитет в классе, — сказала Николаева.

Если же учитель не справляется, родители должны найти другого «авторитетного взрослого», считает она. Кроме того, нужно помнить, что к агрессии склонны дети из неблагополучных семей, где она принимается как норма, отметила Николаева.

В том случае, если конфликт возникает у подростков, которые могут сами его обсудить, им стоит избегать противопоставления русских и украинцев.

Ребёнок может говорить о том, что это разбираются власти, что русские люди очень разные, нет никакого собирательного образа за национальностью, она никак не определяет качества человека, — описала ситуацию психолог.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков пообещал защиту государства и юридическую помощь столкнувшимся с дискриминацией или ущемлением прав человека за границей россиянам. Он предложил им фиксировать случаи травли и транслировать свои истории на международных площадках.