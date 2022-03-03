Психолог рассказала, как защитить детей от травли из-за украинских событий
Психолог Николаева: защитить детей от травли из-за украинских событий должны взрослые
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:13, 02 марта 2022
Фото: unsplash.com
Читайте нас в Google Новости
Защитить детей в школе от травли из-за украинских событий должны взрослые, это всегда их ответственность, заявила психолог и научный сотрудник МГППУ Анастасия Николаева «Газете.Ru». В первую очередь при таких случаях нужно обратиться к учителю или воспитателю, считает она.
Если ребёнка травят, это всегда ответственность взрослого — разрешить этот конфликт. Если родители это замечают, они идут к воспитателю или учителю. Дальше важно понимать, насколько этот учитель (или воспитатель) — авторитет в классе, — сказала Николаева.
Если же учитель не справляется, родители должны найти другого «авторитетного взрослого», считает она. Кроме того, нужно помнить, что к агрессии склонны дети из неблагополучных семей, где она принимается как норма, отметила Николаева.
В том случае, если конфликт возникает у подростков, которые могут сами его обсудить, им стоит избегать противопоставления русских и украинцев.
Ребёнок может говорить о том, что это разбираются власти, что русские люди очень разные, нет никакого собирательного образа за национальностью, она никак не определяет качества человека, — описала ситуацию психолог.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков пообещал защиту государства и юридическую помощь столкнувшимся с дискриминацией или ущемлением прав человека за границей россиянам. Он предложил им фиксировать случаи травли и транслировать свои истории на международных площадках.