Психолог рассказала, как понравиться мужчине на первом свидании

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Когда женщине «немного за 30», ставки на потенциального возлюбленного чуть больше, чем в прежние годы. Поэтому первое свидание особенно важно. Как очаровать представителя сильного пола, рассказала психолог и гипнотерапевт Ольга Адрианова.

Первое впечатление, отметила она, будет создавать внешний вид, так как расхожее утверждение о том, что встречают по одёжке, применимо и здесь. Выбирая наряд на первое свидание, нужно опираться не на внешнюю красоту, а на комфортные ощущения — как внешне, так и внутренне.

Это в свою очередь повлияет на язык тела, рассказала она Пятому каналу. Ведь любой дискомфорт — например, красивые, но жмущие туфли, — может свести на нет вечер даже в самой приятной компании. Язык тела обязательно привлечёт или оттолкнёт потенциального избранника. Вряд ли, почувствовав дискомфорт, мужчина догадается про туфли. Скорее всего, он будет ассоциировать это с собой, на пользу будущим отношениям такая ситуация не пойдёт.

Ещё один совет Адриановой — не забывать по женственный образ, который, по её мнению, наверняка прибавит очков в глазах спутника. Психолог рекомендовала остановить выбор на платьях, юбках и украшениях в виде рюшей или воланов. Это, пояснила она, пробуждает в избраннике желание быть мужчиной и ухаживать как за принцессой — подать руку, открыть двери, взять пальто.

Существенным залогом успеха на свидании может стать лёгкость общения. Поэтому не следует придавать такой встрече большую важность. Почти наверняка мужчину отпугнут чрезмерный напор или выстраивание планов совместной жизни на ближайшие десятилетия. Чем старше женщина, тем, как правило, выше её ожидания. Но вместо того, чтобы завышать их, Адрианова посоветовала сосредоточиться на партнёре — пообщаться с ним, обсудить общие интересы и просто хорошо провести время.

Ранее NEWS.ru писал, что женщины могут «читать чужие мысли» гораздо чаще мужчин. Представительницы прекрасного пола могут примерно понять по поведению и внешним сигналам, о чём думает их собеседник. Из-за этого им проще налаживать социальные связи.