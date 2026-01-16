Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 17:10

Психолог раскрыл, кто чаще всего создает конфликты на работе

Психолог Алимов связал склонность мужчин к конфликтам в офисе со стрессом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мужчины провоцируют конфликты на рабочем месте примерно на 30% чаще, чем их коллеги-женщины, заявил психолог Валентин Алимов. Отвечая на вопрос NEWS.ru во время конференции на тему психологического здоровья в пресс-центре НСН, эксперт связал эту статистику не только с биологическими факторами, но и с особенностями социальной нагрузки на сильный пол.

Во-первых, у мужчин тестостерона в организме примерно в 20 раз больше, чем у женщин. А именно он отвечает за агрессию и конкуренцию. И конкуренция — это мужская среда. Поэтому, простите, это хорошо на самом деле, конкуренция это хорошо для мужчины, это движение вперед, — заявил Алимов.

Помимо биологии, важную роль играет психологическая уязвимость мужчины, обусловленная общественными ожиданиями. Психолог отметил, что статус «добытчика» заставляет мужчин воспринимать любые рабочие неудачи или угрозы стабильности гораздо острее.

Однако эксперт призвал не использовать эти данные для гендерной сегрегации, а стремиться к сглаживанию острых углов в профессиональной среде. Знание этих механизмов позволит минимизировать напряженность и направить энергию сотрудников на созидание, а не на выяснение отношений.

Ранее HR-эксперт Юлия Цыганкова заявила, что руководители компаний все чаще создают нездоровую атмосферу в коллективах, провоцируя рост психологических проблем у подчиненных. Из-за токсичного менеджмента сотрудники стали значительно чаще обращаться за профессиональной помощью к психологам и психиатрам.

работа
конфликты
психологи
женщины
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснила, смогут ли роботы-доставщики заменить курьеров
В Самарской области разгорелся скандал из-за плесени в школьной запеканки
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.