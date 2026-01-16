Психолог раскрыл, кто чаще всего создает конфликты на работе Психолог Алимов связал склонность мужчин к конфликтам в офисе со стрессом

Мужчины провоцируют конфликты на рабочем месте примерно на 30% чаще, чем их коллеги-женщины, заявил психолог Валентин Алимов. Отвечая на вопрос NEWS.ru во время конференции на тему психологического здоровья в пресс-центре НСН, эксперт связал эту статистику не только с биологическими факторами, но и с особенностями социальной нагрузки на сильный пол.

Во-первых, у мужчин тестостерона в организме примерно в 20 раз больше, чем у женщин. А именно он отвечает за агрессию и конкуренцию. И конкуренция — это мужская среда. Поэтому, простите, это хорошо на самом деле, конкуренция это хорошо для мужчины, это движение вперед, — заявил Алимов.

Помимо биологии, важную роль играет психологическая уязвимость мужчины, обусловленная общественными ожиданиями. Психолог отметил, что статус «добытчика» заставляет мужчин воспринимать любые рабочие неудачи или угрозы стабильности гораздо острее.

Однако эксперт призвал не использовать эти данные для гендерной сегрегации, а стремиться к сглаживанию острых углов в профессиональной среде. Знание этих механизмов позволит минимизировать напряженность и направить энергию сотрудников на созидание, а не на выяснение отношений.

Ранее HR-эксперт Юлия Цыганкова заявила, что руководители компаний все чаще создают нездоровую атмосферу в коллективах, провоцируя рост психологических проблем у подчиненных. Из-за токсичного менеджмента сотрудники стали значительно чаще обращаться за профессиональной помощью к психологам и психиатрам.