https://static.news.ru/photo/58fe1544-2d59-11ea-b7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANG/Bilderbox/Global Look Press

Психолог Екатерина Лебедева рассказала об основных женских ошибках в отношениях и объяснила, как не отбить у мужчин желание «что-то делать» и почему мужчины «никому ничего не должны». Специалист уверена, что если женщины прекратят постоянно что-то требовать, мужчины автоматически будут проявлять больше инициативы.

По мнению Лебедевой, любое принуждение отбивает желание что-то делать и искренность намерений. Если женщины перестанут говорить о своих желаниях в приказном тоне и будут благодарными за приятную мелочь, большее количество мужчин будет вести себя по-джентльменски, а не как «маленькие мальчики, отлынивающие от своих обязанностей».

В обществе принято, что мужчина должен служить Родине, рисковать жизнью и защищать людей, которые даже его не знают. Должен содержать, платить за женщину, даже если он в ней ещё не уверен и они не живут вместе. Должен нести полную ответственность за всю семью. Должен уступать место в транспорте, даже если сам устал. Должен хорошо зарабатывать, не должен плакать и ещё много всего должен, должен и должен, — говорит Лебедева.

В бесконечном списке обязанностей у мужчины часто не остаётся прав ни на что, в то время как самое главное и важное его право — самому принимать решения, без давления, осуждения, необходимости соответствовать чьим-то ожиданиям и страха быть непонятым, добавила она.

В современном обществе женщины отбирают у мужчин право решающего слова, право лидера, право самому решать, на что тратить деньги, как воспитывать детей, а потом кричат, что настоящих мужчин не осталось. Они не понимают, что сами же их унижают, «гнобят» и заставляют служить, заключила психолог.

Ранее NEWS.ru писал о самом лучшем подарке для мужчины по мнению психолога.