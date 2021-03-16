Психолог поведала рецепт необычного свидания в столице

https://static.news.ru/photo/3be548bc-8639-11eb-8f52-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Психолог семейного центра Северного административного округа столицы Софья Бельская рассказала, как провести в Москве необычное свидание, которое надолго запомнится вашей второй половинке. Она предложила несколько вариантов, где можно небанально провести время с любимым человеком.

Специалист советует обратиться к экскурсоводам, если придумать достойный маршрут для романтической прогулки самостоятельно не получается. К примеру, можно прогуляться по местам из маршрутов литературных героев или же провести свидание там, где его проводили известные личности. Кроме того, можно прогуляться по известным московским дворикам, которые также хранят в себе множество историй, а иногда даже и загадок. Если же погода не благоволит, то можно посмотреть классику кинематографа на большом экране.

Если ваша вторая половинка любит старое кино, обязательно сходите в кинотеатр «Иллюзион», что на Котельнической набережной. Причём сеанс архивного кино абсолютно бесплатный, главное — успеть зарегистрировать места на сайте, — советует Бельская.

Ещё один необычный «рецепт» свидания — прогулки в темноте. Такие доступны в ТРЦ «Ривьера» — там можно прогуляться в полной темноте по воссозданным улицам, кафе и другим местам. Таким образом, пара сможет на собственном опыте понять, как живут незрячие люди. Такая экскурсия будет интересна не только закоренелым романтикам, но и детям — они тоже получат представление о жизни слепых людей.

А после вас ждёт «светлая» часть: экскурсоводы расскажут интересные факты из жизни слабовидящих людей и даже познакомят с азбукой Брайля, — добавила специалист.

Для творческих натур подойдет «арт-свидание» со стрельбой красками. Оставить красивые и непредсказуемые узоры можно на холсте или одежде. Если же хочется чего-то более спокойного, то можно посетить тематические мастер-классы.

Кроме того, одним из лучших вариантов свиданий является его проведение на высоте птичьего полёта. Так, москвичи и гости столицы могут поучаствовать в мероприятии «Рассветомания». Там им предложат встретить рассвет на одной из крыш и сделать незабываемые фотографии. Рядом будет гид, который проследит за безопасностью участников, передаёт телеканал «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что врач-психиатр Александр Мещеряков назвал способы предотвращения появления навязчивых страхов и фобий. По его словам, профилактика подразумевает снижение общего уровня тревожности, включая физическую активность, гигиену сна, отказ от психоактивных веществ, проведение расслабляющих практик и миорелаксации по Джекобсону.