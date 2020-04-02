Психолог посоветовала говорить с детьми о смерти родных из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/cb7abb14-74d4-11ea-b73b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детям необходимо рассказывать о серьёзных последствиях заражения коронавирусом, в том числе беседовать с ними о возможной смерти бабушек и дедушек в случае инфицирования. Такого мнения придерживается семейный психолог Татьяна Потёмкина.

По мнению эксперта, стоит воздействовать на определённые чувства детей в данном вопросе. Упор необходимо делать не только на заботу о сохранности собственной жизни и здоровья, но и на гуманизм в отношении своих старших родственников.

Объяснить ребёнку, что если он заболеет, а когда он гуляет, эта возможность резко возрастает, то для него это может пройти бесследно, а вот бабушка или дедушка могут очень серьёзно заболеть и даже умереть, — рассказала «Москве 24» психолог.

Потёмкина считает, что говорить о смерти с детьми необходимо. Она пояснила, что они и так сталкиваются со смертью в повседневной жизни: видят мёртвых насекомых, животных и птиц.

В сказках, в литературе они также сталкиваются с этим. Не всегда дети могут это понять. Но это первый шаг к тому, чтобы они осознавали последствия своих поступков, — считает эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что для того, чтобы у детей было ощущение занятости во время вынужденного пребывания дома, для них нужно составить распорядок дня, рекомендует доктор психологических наук, научный сотрудник Центра психиатрии им. Сербского Елена Дозорцева. Психолог отметила, что постоянство успокаивает ребёнка в атмосфере общей тревожности и неопределённости. Врач упомянула и о том, что родителям, не привыкшим проводить с детьми все дни напролёт, тоже может быть сложно в сложившейся ситуации, но использование гаджетов и общение в Интернете не должны стать основными занятиями детей и подростков в дни самоизоляции

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписан ы из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.