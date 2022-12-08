Психолог посоветовал не разрушать веру ребенка в Деда Мороза Психолог Самбурский посоветовал не разрушать веру ребенка в Деда Мороза

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Родителям не стоит разрушать веру детей в Деда Мороза, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, вера в сказочные истории является важным этапом взросления и отражает динамику развития ребенка, а также стимулирует его фантазию и творческие способности.

Это один из важнейших элементов адаптации, размышление о грандиозных возможностях, движение к мечте <...> Вера в сказочные истории — обязательный этап взросления. Она отражает динамику развития, — сообщил Самбурский.

Психолог добавил, что со временем ребенок самостоятельно поймет правду о Деде Морозе. При этом он уточнил, что замедлять этот процесс, уверяя детей в существовании сказочных персонажей, также не следует. Эксперт подчеркнул, что потеря веры в Деда Мороза не нанесет детям травмы и они будут так же радоваться новогодним подаркам от родителей.

Детский психолог Светлана Талмач ранее призвала родителей не делать подарки на Новый год средством манипулирования ребенком. По ее словам, детей нельзя лишать подарков и внимания во время праздника из-за оценок и плохого поведения, ведь подарок дарят не за что-то, а с целью безвозмездно принести радость и удовольствие. Специалист пояснила, что такой подход даст ребенку ощущение того, что родители ценят его самого.