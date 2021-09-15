Психолог назвала причины недовольства Аксёнова кумирами молодёжи

Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина объяснила, что причина критики главой Крыма Сергея Аксёнова популярных среди молодёжи блогеров кроется в столкновении взглядов. Такое мнение она высказала в беседе с «Москвой 24».

Интернет — это платформа, где ты можешь высказать своё мнение вне зависимости от того, сколько тебе лет. И если брать чуть более старшее поколение, у них такой свободы выражения себя не было. В этом и есть столкновение взглядов, — отметила она.

Как сообщалось, глава республики, комментируя рейтинг кумиров молодёжи, отметил, что в этом списке нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. При этом людей, которые были представлены в топе, он назвал «дном».

По мнению психолога, современные подростки ориентируются не только на блогеров с развлекательным, но и с полезным образовательным контентом. Кроме того, если взрослые заложили в ребёнка правила поведения в обществе, то будучи подростками, они смогут адекватно оценить поведение своих кумиров, и проблем не возникнет.

Гераськина также подчеркнула, что недопонимание между старшим и младшим поколением будет всегда. В связи с этим она напомнила, что раньше, например, слушали группу Metallica, у которой тоже далеко не классическая музыка, но в итоге все выросли нормальными людьми.

Когда нынешние подростки вырастут, возможно, у них будет негативная реакция на исполнителей, которых будут слушать их дети, — добавила специалист.

Ранее компания Romir опубликовала рейтинг доверия российской молодёжи Influence Ranking. На первом месте там оказался рэп-исполнитель Моргенштерн, вторую строчку занял певец Егор Крид, замкнул тройку лидеров блогер Антон Птушкин.

По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, тренд доверия российской молодёжи блогерам и артистам шоу-бизнеса является неправильным. По его словам, эти люди не приносят стране никакой пользы и через 10 лет некому будет реализовывать государственные программы.