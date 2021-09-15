Глава Крыма Аксёнов назвал кумиров молодёжи «дном»

Тренд доверия российской молодёжи блогерам и артистам шоу-бизнеса является неправильным. Эти люди не приносят стране никакой пользы. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Крым 24» руководитель республики Сергей Аксёнов.

Ранее компания Romir опубликовала рейтинг доверия российской молодёжи Influence Ranking. На первом месте там оказался рэп-исполнитель Моргенштерн, вторую строчку занял певец Егор Крид, замкнул тройку лидеров блогер Антон Птушкин.

Аксёнов задался вопросом, кому через 10 лет придётся реализовывать государственные программы, и пришёл к выводу, что нынешние кумиры молодых не в состоянии будут заниматься подобными вещами, поскольку это не их квалификация.

Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодёжи. Это люди — блогеры, шоу-бизнес... Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня — там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперёд, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодёжи. Это просто отстой, — заявил глава Крыма.

Аксёнов считает, что в настоящее время популярным среди молодёжи является вопрос быстрого заработка, в связи с чем пропаганда данного тренда «поставлена на поток».

Показал какую-то часть тела, матом высказался — всё, сразу получаешь массу просмотров, деньги. Ни работать не надо, ни ответственности... Бездельники и тунеядцы. Поэтому подготовка кадров — сегодня основной вопрос, — резюмировал политик.

Ранее Сергей Аксёнов рассказал, как армия ботов с Украины работает против Крыма.