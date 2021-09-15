Аксёнов рассказал, как армия ботов с Украины работает против Крыма
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:34, 15 сентября 2021
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Против Крыма работает целая армия ботов с Украины. Их целью является дестабилизация ситуации в регионе. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал глава региона Сергей Аксёнов.
По словам Аксёнова, тактика действий со стороны должностных лиц Украины вполне понятна и сводится к террору, дестабилизации и провокации.
Армии ботов работают в крымском направлении дистанционно. Притворяются крымчанами, вбрасывают регулярно дезинформацию по различным направлениям, дают информационные поводы с целью разжигания ненависти друг к другу. Всё делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Ничего у них не получится, — сказал руководитель региона.
Аксёнов полагает, что киевские власти хотят дестабилизировать обстановку на полуострове, а также поссорить живущих там граждан различной национальности.
У крымчан в части межнационального согласия — единство, понимание, — резюмировал руководитель республики.
Ранее Аксёнов заявил, что в регионе нет украинских политических заключённых. Таким образом он прокомментировал сообщения о «списке» пленных, переданном президентом Украины Владимиром Зеленским американскому лидеру Джо Байдену. Список включает 450 фамилий людей, которые якобы находятся на территориях неподконтрольного Киеву Донбасса и России.