Аксёнов рассказал, как армия ботов с Украины работает против Крыма

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил смертью бывшему бригадному генералу непризнанной Чеченской республики Ичкерии Ахмеду Закаеву. На данный момент экс-террорист находится в Великобритании, которая предоставила ему политическое убежище. Об этом глава Чечни заявил в ходе прямого эфира в Instagram cо спикером парламента республики Магомедом Даудовым. Перевод их беседы с чеченского приводит «Кавказ. Реалии» (признан властями РФ иноагентом).

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