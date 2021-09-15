Аксёнов высказался об украинских политзаключённых в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в регионе нет украинских политических заключённых. Таким образом он прокомментировал сообщения о «списке» пленных, переданном президентом Украины Владимиром Зеленским американскому лидеру Джо Байдену. Список включает 450 фамилий людей, которые якобы находятся на территориях неподконтрольного Киеву Донбасса и России.

В Крыму точно нет никаких политических заключённых. Есть те, кто находится под следствием или осуждены по уголовным преступлениям, — пояснил Аксёнов.

Он добавил, что часто слышит от представителей Евросоюза и других стран про политзаключённых, но, когда речь заходит о «персоналиях», назвать их не могут.

То есть одна, две фамилии, которые в публичном поле болтаются, и к которым претензий в рамках уголовного законодательства более чем, — резюмировал глава Крыма.

Также он прокомментировал задержание крымскотатарского активиста Наримана Джеляла, которого российские власти подозревают в совершении «диверсии на газопроводе» в Крыму. Аксёнов назвал его агентом иностранных спецслужб.

23 августа трое подозреваемых, один из которых — бывший зампредседателя организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Джелялов, намеренно повредили газопровод в крымском селе Перевальное с помощью взрывного устройства. Они были арестованы и дали на камеру признательные показания: по словам одного из преступников, операцией руководил некий «Саид», который, по версии ФСБ, является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины. По имеющимся данным, фигурантам дела пообещали около $2 тысяч за исполнение диверсии.