Украинский диверсант в Крыму дал признательные показания на видео

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Один из украинских фигурантов дела о взрыве газопровода в Крыму дал признательные показания. 7 сентября Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с участием виновного в совершении преступления.

Сотрудники ФСБ, занимающиеся расследованием дела о диверсии на газопроводе Крыма, обвинили Главное управление разведки Украины в совершении этого преступления.

По имеющимся данным, фигурантам дела пообещали около $2 тысяч за исполнение диверсии.

Ранее были арестованы трое подозреваемых в деле о диверсии крымского газопровода. Фигуранты дела будут под арестом до четвёртого ноября. Среди них бывший зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (организация, претендующая на представительство крымских татар, российскими властями признана экстремистской и запрещена) Нариман Джелялов. Двое других участников проходят в деле как «А. и А.».

Их обвиняют в подрыве газопровода в селе Перевальное, который снабжает населённый пункт и воинскую часть. По версии силовиков, подозреваемые 23 августа намерено повредили трубопровод.