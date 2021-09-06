Украинский диверсант в Крыму дал признательные показания на видео

Один из украинских фигурантов дела о взрыве газопровода в Крыму дал признательные показания. 7 сентября Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с участием виновного в совершении преступления.
Сотрудники ФСБ, занимающиеся расследованием дела о диверсии на газопроводе Крыма, обвинили Главное управление разведки Украины в совершении этого преступления.
По имеющимся данным, фигурантам дела
Ранее были арестованы трое подозреваемых в деле о диверсии крымского газопровода. Фигуранты дела
Их обвиняют в подрыве газопровода в селе Перевальное, который снабжает населённый пункт и воинскую часть. По версии силовиков, подозреваемые 23 августа намерено повредили трубопровод.