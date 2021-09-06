Суд арестовал подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте троих подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Фигуранты дела будут под арестом до 4 ноября. Среди них бывший зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (организация, претендующая на представительство крымских татар, российскими властями признана экстремистской и запрещена) Нариман Джелялов. Двое других участников проходят в деле как «А. и А.».

Их обвиняют в подрыве газопровода в селе Перевальное, который снабжает населённый пункт и воинскую часть. По версии силовиков, подозреваемые 23 августа намерено повредили трубопровод.

Ранее Госдепартамент США призвал освободить пятерых подозреваемых по этому делу. Как отмечено в заявлении, «это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией».